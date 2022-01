Allein die Bezeichnung offenbart die Dimension der Verrohung: Als "Besprechung mit Frühstück" betitelten die Nazis die Wannseekonferenz, die am 20. Jänner 1942, vor 80 Jahren, in Berlin stattfand. Ihr Ziel: die Organisation der Ermordung der Juden Europas. In der Regie des Deutschen Matti Geschonneck zeichnet der Spielfilm "Die Wannseekonferenz" (gestern, 20.15 Uhr, ZDF; weiters als Stream auf zdf.de) dieses Treffen hochrangiger Nazis entlang des historischen Protokolls nach.