Die Sitcom "How I Met Your Mother" war von 2005 bis 2014 insgesamt 208 Episoden lang Kult – seit gestern gibt es auf Disney+ einen Spin-off: "How I Met Your Father". Der Nachfolger hat zwar inhaltlich nichts mit dem Vorgänger zu tun, beibehalten wird aber das Grundprinzip der Serie: Nun erzählt die Mutter, Sophie, im Jahr 2050 ihrem Nachwuchs, wie sie 2022 den Vater kennenlernte.