Ein gutes Jahrzehnt (2004 bis 2015) war Sandra Oh als Christina Yang in der Kultserie "Grey’s Anatomy" zu erleben – eine überehrgeizige, angriffslustige Chirurgin. Seit Kurzem ist die Kanadierin mit koreanischen Wurzeln in der Miniserie "Die Professorin" auf Netflix zu erleben. In dem Sechsteiler verkörpert die 50-Jährige ebenso eine Doktorin, aber eine der Geisteswissenschaften.