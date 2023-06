Die Nachruf-Lady

Gute Nachrufe zu schreiben, ist eine Kunst – aber trotzdem kein Traumjob für Journalisten. Die Beschäftigung mit Verstorbenen ist nichts, was die Karriere in die Höhe treiben könnte. Und so ergeht es auch Nell Serrano in der 13-teiligen Serie "Noch nicht ganz tot", die derzeit auf Disney+ zu sehen ist: Nach zehn Jahren in London kehrt die Reporterin zurück ins kalifornische Pasadena und in ihre alte Lokalredaktion. Doch dort wird sie zum Nachrufeschreiben verdonnert.