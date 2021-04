Magie, Liebe, Freundschaft und dunkle Mächte – nicht erst seit "Die Tribute von Panem", "Divergent" und "Maze Runner" ist klar, dass Verfilmungen von Fantasy-Bestsellern für Jugendliche ein lukratives Geschäft sind. Mit "Shadow and Bone – Legenden der Grisha" dockt jetzt auch Netflix an diesen Trend an.