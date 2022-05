Weltweit sind laut UNO 84 Millionen Menschen auf der Flucht. Ob die Zahlen in Hinblick auf das, was das für Betroffene bedeutet, Bände sprechen? Es ist zu bezweifeln. In reichen Ländern lässt es sich gut verdrängen. Gestern (20.15 Uhr, arte) feierte mit "Flee" ein Film Premiere (weiters auf arte.tv als Stream), der auf zärtliche Art unaussprechliche Belastungen, die vielen kleineren Schläge im großen Fluchtschicksal spürbar machte.