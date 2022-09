Was mit unschuldigen Spieluhrklängen beginnt, verheißt meist nichts Gutes, wie in der Krimiserie "Die schwarzen Schmetterlinge" (gestern, Teile 1-3/6, arte). Ein Schriftsteller in einer Schaffenskrise erhält ein lukratives Angebot: Er solle die Lebensbeichte eines Mannes zu Papier bringen. Arbeitstitel: "Albert und Solange", hinter dem sich keine Romanze verbirgt.