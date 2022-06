Ruhe sucht hier keiner. An der Cote d’Azur, der blauen Küste, will man gesehen werden, da will man dabei sein, zumindest einen kleinen Seitenblick in der Welt der Reichen und Schönen ergattern. Oligarchen und Wirtschaftsmagnaten ankern hier ihre unverschämt großen und teuren Yachten. Sportler genießen hier die Vorzüge von Steueroasen, und wenn die Formel 1 einmal jährlich hier im Kreis fährt, ist jetsetliches Halligalli angesagt.