Die junge Merkel ...

In Brandenburg gibt es ein fiktives Kaff namens Wolfswinkel, wo sich folgerichtig Hund und Katz gute Nacht sagen. Dort schiebt die Dorfpolizistin Melanie, die ein junges Lookalike der ehemaligen deutschen Kanzlerin Angela Merkel ist, eine ruhige, friedliche Kugel. Doch dann! Eine in der Stadt gescheiterte Influencerin kehrt ins Heimatdorf zurück und zahlt fest ins braune Gedankengut ein. Wolfswinkel spaltet sich fortan in links und rechts.