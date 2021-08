Ortskräfte: So nennt man jene afghanischen Mitarbeiter, die bis zur Machtübernahme der Taliban Staaten und Organisationen bei ihrer Arbeit im Land unterstützt haben. Manche wurden ausgeflogen – doch jene, die nach dem Abzug der internationalen Truppen zurückbleiben müssen, fürchten um ihr Leben. So auch Wahid, den die Doku "Die Taliban in Kabul" vorstellt. Der Film ist – wie viele weitere Reportagen zu diesem Thema – in der Arte-Mediathek zu finden.