Der Trabant galt 30 Jahre lang als das Symbol der DDR: gefertigt aus billigem Plastik, technisch hoffnungslos veraltet und trotzdem Kult. In der Reihe "Ein Tag in der DDR" erzählt eine ZDF-Doku heute (20.15 Uhr) die Geschichte des "Plastebombers" anhand eines Kriminalfalls. Ende der 1980er-Jahre war es Thomas B. gelungen, über Jahre hinweg 25 nagelneue Trabis aus dem "volkseigenen Betrieb" Sachsenring in Zwickau zu stehlen.