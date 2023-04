Der „Tatort“ schlingert in Richtung „Fast & Furious“

Bremerhaven ist nicht nur einer der größten Umschlagplätze für Automobile Europas, dort sind auch fanatische Benzinbrüder und -schwestern daheim, die allesamt auf Speed sind. Im Kofferraum eines Neuwagens am Autoterminal wird die Leiche eines Hafen-Mitarbeiters gefunden. Also rückt in der "Tatort"-Folge "Donuts" die ebenfalls vom PS-Fieber befallene Kommissarin Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer) an.