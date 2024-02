"Der Staatsanwalt": Eine hektische "Flussfahrt in den Tod"

Der Staatsanwalt - Flussfahrt in den Tod - Nach dem Mord an der Reederei-Inhaberin Diana Schroth deutet vieles auf ihren Mitarbeiter Ralf Krug als Täter hin. Doch der Mordprozess gegen Krug platzt, als sich herausstellt, dass die wichtigste Zeugin von Oberstaatsanwalt Bernd Reuther vor Gericht gelogen hat. Als wenige Wochen später auch Dianas Mann erschlagen aufgefunden wird, ist Reuther alarmiert. Denn der Tathergang weist brisante Parallelen zum noch ungelösten Mord an Diana auf. Hat Reuther die Anklage gegen Krug zu früh fallen gelassen? - Im Bild: Oberstaatsanwalt Bernd Reuther (Rainer Hunold) ist dem Mörder von Martin Schroth bereits auf der Spur. Für seine Ermittlungen muss er an Bord eines Ausflugsschiffs gehen. Foto: ORF/ZDF/Martin Kaufhold. Veröffentlichung honorarfrei nur für redaktionelle Berichterstattung in Sendungszusammenhang und mit Copyrightangabe. Kontakt: foto@orf.at

Bild: Martin Kaufhold (ZDF)