Ein Alien-Hüne taucht an Orten auf, an denen er noch fremder wirkt als an jenen, mit denen der gemeine Science-Fiction-Film sonst aufwartet (Metropolen, Wüsten). In der "Predator"-Filmreihe (1987–2018) jagt ein außerirdisches Raubtier im Tarantino-Stil Menschen etwa im Dschungel wie im kultigen Erstling mit dem jungen Arnold Schwarzenegger.