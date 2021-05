Eine furchtlose Grace Kelly, Jimmy Stewart mit Liegegips und ein Mord, den er im Stockwerk gegenüber beobachtet: Alfred Hitchcock ist mit "Das Fenster zum Hof" ein Meisterwerk gelungen. Mit "The Woman in the Window" verlängert nun Netflix die an sich schon sehr lange Liste an Filmen, die sich vor der Arbeit aus 1954 verneigen.