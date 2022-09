Es ist finster und es schüttet wie aus Schaffeln, als Ben (Nicholas Reinke) im Auto flott nach Hause unterwegs ist, weil der Babysitter abgelöst werden muss – so beginnt die gestrige Stuttgarter "Tatort"-Folge "Der Mörder in mir". Während eines Telefonats über die Freisprechanlage hört Ben einen Rumpler, hält an, blickt suchend in die Nacht, bis er ein Kapperl an seinem Heckscheibenwischer entdeckt.