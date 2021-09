How to Sell Drugs Online (Fast)" ist die meistgestreamte deutsche Netflix-Serie aller Zeiten. Ein Triumph, den sich die so temporeiche wie schräge Komödie über Moritz Zimmermann (Maximilian Mundt), den Drogenbaron aus dem Kinderzimmer, auch in der dritten und leider finalen Staffel verdient hat. Um seiner Ex-Freundin Lisa (Lena Klenke) zu imponieren, gründete der blasse Nerd, der sich mit Betriebssystemen besser auskennt als mit sozialen Interaktionen, einst einen Online-Drogenversandhandel.