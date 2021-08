Mit seiner TV-Serie "The Joy of Painting" (1983-1994) gewann der US-Maler Bob Ross die Herzen von Millionen Zusehern. 400 Folgen lang zeichnete der Mann mit der markanten Afrofrisur und der einlullenden Stimme kitschig angehauchte Berge, Flüsse und Bäume – und wurde so zur popkulturellen Ikone. Einen ungeschönten Blick hinter die glänzende Fassade des Kultmalers versprachen die Macher der Netflix-Doku "Bob Ross: Glückliche Unfälle, Betrug und Gier".