Der Jesus von heute

Es ist alles sehr mysteriös in der Netflix-Serie "Der Auserwählte", derzeit auf Platz vier der meistgesehenen Serien auf Netflix Österreich. Im Mittelpunkt steht der zwölfjährige Jodie, der kurz nach der Geburt mit seiner Mutter aus den USA in das mexikanische Nest Santa Rosalia geflüchtet war. In der ersten Folge macht Jodie mit seinen Freunden einen Trip in die Wüste, um eine seltsame Meerjungfrau zu suchen. Die finden sie zwar nicht, aber dank Jodies Kräften den rettenden Weg zum Meer.