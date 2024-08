In seiner Sendung „besseresser“ deckt der deutsche Koch und Lebensmitteltechniker Sebastian Lege mit viel Fachwissen und einer guten Portion Humor die Tricks der Lebensmittelindustrie auf. So auch in der neuen Ausgabe (Dienstag, 20.15 Uhr, ZDF), die für Fans der italienischen Mortadella mit einem Grauen enden wird.