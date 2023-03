Der Ex, das Gfrast

Linz ist toll und mein Team ist echt gut", sagt Kriminalhauptkommissarin Nele Oldendorf (Anna Hausburg) nach einem Tauchgang zu ihrem Ex Sascha (Christian Erdt). Bei Europol habe die "SOKO Linz"-Chefin den Kerl einst "eiskalt abserviert", dass es ihn heute noch fröstelt. Während eines "Teambuilding-Camps" am Attersee treffen die beiden in der Folge "Spielregeln" (gestern, ORF 1) erneut aufeinander. Während sie plaudern, ertrinkt die junge Kriminalpsychologin Pia.