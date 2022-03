Erich Honecker war 18 Jahre lang Staats- und Parteivorsitzender der ehemaligen DDR. Unter die Amtszeit des Diktators fielen unzählige Morde an unschuldigen, weil freiheitsliebenden Menschen. Seine Frau Margot war "Mastermind" hinter zahlreichen unmenschlichen Handlungen ihres Mannes. Als dieser am 17. Oktober 1989 zurücktreten muss, werden die Honeckers obdachlos. Sie läuten bei Pfarrer Uwe Holmer an und bitten um eine Bleibe.