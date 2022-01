Ein belgischer Rabbinersohn (Nahuel Pérez Biscayart) tauscht in einem Lastwagen mit einer Zufallsbekanntschaft ein Brot gegen ein Buch in persischer Sprache. Dies sollte ihm das Leben retten, weil der Lastwagen in einem Waldstück stehen bleibt, die Insassen aussteigen müssen und von den Nazis hinterhältig ermordet werden. Der junge Mann überlebt, weil er geistesgegenwärtig vorgibt, ein Perser namens Reza zu sein.