Kritisches Schreiben über Filme kennt ein "Gesetz": Das Ende darf nie vorweggenommen werden. Was jedoch erlaubt ist, und das gehört zu den schönsten Aufgaben: all jenen, die den Film nicht kennen, einen Weg aufzuzeigen, der den Genuss steigert. Darum sei jenen gesagt, die sich im Streamingangebot umsehen: Auf Amazon Prime ist mit "Don’t Make Me Go" nicht nur ein hinreißendes Roadmovie zu sehen, sondern auch eines, das das Auto als Symbol auf schöne wie bittere Art ausleuchtet.