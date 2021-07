Ein außergewöhnliches Projekt wurde im vergangenen Herbst in Gramatneusiedl in Niederösterreich gestartet. Jedem der 3700 Einwohner, der im Herbst 2020 länger als neun Monate arbeitslos gemeldet und nicht krank war, wurde ein Job angeboten. Die Langzeitarbeitslosen wurden in einer eigens eingerichteten Firma vom Arbeitsmarktservice angestellt und erledigen nun mit Trainern Tischlerarbeiten für die Gemeinde oder nähen Mitbringsel, die sie auf dem Markt in der Gemeinde verkaufen.