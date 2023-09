Das „deppate Geld“

"Es is zum Rean, wenn ma siacht, was de Leit alles aufführn für des deppate Geld“, hat Wolfgang Ambros 1974 in „A Mensch möcht i bleibn“ gesungen. Ähnliches dürfte sich Niels Holle beim Verfassen des Drehbuchs zur neuen Folge „Canasta“ der deutschen Krimireihe „Nord bei Nordwest“ gedacht haben, die heute, Mittwoch, erstmals auf ORF 2 gezeigt wird (20.15 Uhr). Wenn etwa einer der Kriminellen im Sterben mit Blick auf seine Beute noch röchelt: