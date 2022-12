Die ORF-Verfilmungen von Claudia Rossbachers Steirerkrimis sind schon seltsam. Inhaltlich geben die Plots nicht viel her und mit Hary Prinz als Ermittler Sascha Bergmann agiert eine Art Columbo für Arme mit ungepflegtem Altherren-Schmäh. Bergmann schlägt sich tollpatschig durch die Handlung, um zuletzt doch wieder mit all seiner Kieberer-Routine die Fälle zu klären. Beim Zuschauen entsteht da so etwas wie ein Stockholm-Syndrom, weil irgendwie doch witzig und stimmig ist, was da geboten wird.