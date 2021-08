Dokus über "wahre Verbrechen" gibt es wie Sand am Meer. Der Großteil ist in einem pseudo-bedrohlichen Ton erzählt und/oder nicht sehr originell inszeniert. Letzteres trifft auf die neue Netflix-Produktion "Cocaine Cowboys: Die Könige von Miami" zu. Ganze sechs Folgen lang nimmt man sich Zeit, zu erzählen, wie die Exil-Kubaner Sal Magluta und Willy Falcon in den 1980ern zwei Milliarden Dollar verdienten, in dem sie für die kolumbianischen Kartelle schmuggelten.