Bryan Johnson: Der Millionär, der ewig leben will

Er schluckt jeden Tag bis zu 130 Pillen, trainiert täglich im eigenen Fitnessstudio und geht jeden Abend um Punkt 20.30 Uhr ins Bett, um achteinhalb Stunden zu schlafen. Der Tech-Millionär Bryan Johnson tut nichts, was seinem Körper schaden, und alles, was sein Leben verlängern könnte: Der 47-Jährige, der durch den Verkauf seines Zahlungsdienstleisters Braintree reich wurde, investiert Millionen in Maßnahmen, um so lange wie möglich zu leben – am liebsten ewig.