Sonntags-"Tatort" über Kindesmissbrauch in der Kirche (heute, ARD, 20.15 Uhr)

Im Kloster versucht Kommissar Falke (Wotan Wilke Möhring) den Tod seiner Kollegin zu verarbeiten – bis Pfarrer Otto bei einem Brand ums Leben kommt. Kindesmissbrauch ist der Abgrund, in den der "Tatort: Schweigen" taucht, inspiriert von einer wahren Begebenheit in Trier um einen Pädophilenring. Im Nachlass des verbrannten Pfarrers finden die Ermittler Unmengen an kinderpornografischem Material, dessen Gräuel der Zuseher allein in Falkes Mimik als Betrachtender erahnen kann.