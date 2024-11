Heute: "Das Ende der Wahrheit - KI täuscht uns alle" , eine Doku von Hanno Settele ohne Hanno Settele

Die Wahrheit erfährt der Zuseher nach einer Minute und neun Sekunden von Hanno Settele: "Alles, was Sie bis jetzt in diesem Film gesehen haben, war Fake. Jeder Satz, jedes Wort, jeder Mensch, jedes Bild." "Das Ende der Wahrheit – KI täuscht uns alle" prophezeit der Journalist in seiner gleichnamigen Doku. Settele bittet seine KI-Assistentin "Kiki" zu Wort. Und Experten – Musiker und Künstler – zum KI-Quiz: echt oder Fake? Sie ahnen das Ergebnis.