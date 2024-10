"Ein Mann seiner Klasse" (heute, ARD) als Sozialdrama, das schmerzt

Die Tristesse könnte nicht größer sein in dem Sozialdrama "Ein Mann seiner Klasse" (ARD, 2.15 Uhr), das auf dem autobiografischen Roman von Christian Baron über seine Kindheit in Kaiserslautern beruht: Der Vater ist alkoholkrank und schlägt zu, wenn ihn die Verzweiflung packt. Die Mutter verstirbt viel zu früh. Als seine Tante die drei Halbwaisen zu sich nehmen will, ergibt sich ein anderes Leben für Christian, der ein Empfehlungsschreiben seiner Lehrerin fürs Gymnasium hat.