"Ugly auf Netflix": Ein Einheitslook soll die Welt retten

Irgendwo irgendwann in der fernen Zukunft. Nachdem sich die Menschen wieder einmal die Köpfe eingeschlagen haben, gilt auf der Welt ein neuer Dresscode. Alle Menschen erhalten an ihrem 16. Geburtstag eine Schönheits-OP. Die Idee: Wenn alle perfekt aussehen, gibt es weder Neid, Missgunst noch Kriege, alle sind glücklich und feiern Partys. Das ist die Prämisse im Netflix-Film "Ugly" ("Hässlich"), der derzeit in Österreich meistgesehene Film auf der Plattform.