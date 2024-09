"Atemlos" auf Netflix: Im Spital geht's rund

Kein Wunder, dass Ärzteserien in der Gunst des Publikums weit oben rangieren: In der Notaufnahme geht’s oft um Leben und Tod, im Spital gibt’s herrlichste Intrigen aller Art und natürlich menschelt’s zwischen OP-Saal und Röntgenkammerl. Da macht "Atemlos", die erste Staffel des spanischen Zehnteilers, auf Netflix keine Ausnahme: Wenige Tage nach dem Start liegt sie bereits auf Platz zwei der meistgesehenen Netflix-Serien in Österreich.