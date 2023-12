Blick ins Kastl: Ohne Sisi geht nix

In Paris wird Kaiser Napoleon durch einen Staatsstreich abgesetzt – das verleiht auch in Wien jenen Arbeitern Auftrieb, die an den Gebäuden für die Weltausstellung 1873 arbeiten und für mehr Lohn kämpfen. Die Ausgangssituation für die dritte Staffel der Sisi-Serie von RTL/ORF (heute und morgen je drei Folgen ab 20.15 Uhr auf ORF 1 und RTL) ist brisant (und historisch ein wenig verdreht).