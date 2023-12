Blick ins Kastl: Sozialkritischer Kölner "Advent"-Tatort 

Ein Paket-Kurierfahrer wird in seinem Lieferwagen erstochen. Das Kölner Duo Schenk (Dietmar Bär) und Ballauf (Klaus J. Behrendt) ermittelt heute, ARD, 20.15 Uhr. Glücklich, wer es sich leisten kann, Geschenke zu kaufen. Die Menschen, denen es zu verdanken ist, dass diese am Heiligen Abend rechtzeitig unter dem Baum liegen, gehören nicht alle dazu. Das darf Natalie Förster (Tinka Fürst) als Undercover-Ermittlerin diesmal am eigenen Leib erfahren. Die Folge übt Sozialkritik an der Ausbeutung von