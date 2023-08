Als Telefonvertreter für Kugelschreiber habe er sich so sehr gelangweilt, dass er sich bei Verkaufsgesprächen mit verschiedenen Namen vorgestellt und seine Stimme verstellt habe – das seien Johnny Depps erste Schauspielerfahrungen gewesen, wie er in der Dokumentation "In den Augen von Johnny Depp" (derzeit zu sehen auf arte.tv) sagt.