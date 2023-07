Väter, die ihre heranwachsenden Töchter mit falsch verstandener Liebe erdrücken und damit das Gegenteil erreichen. Das hat was Erdiges, damit können auch Väter aus dem richtigen Leben etwas anfangen. In der Komödie "Es ist zu deinem Besten" (gestern, ARD, in der Reihe "SommerKino") wird dieses durchaus Sprengkraft besitzende Realo-Thema im Rahmen einer Komödie verhandelt.