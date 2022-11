Wer auch immer bei Netflix für die Eindeutschung internationaler Produktionen zuständig ist, sollte sich einen neuen Job suchen. So firmiert etwa die mit viel Blut und Schockeffekten unterfütterte Horror-Mysteryserie "The Midnight Club" hierzulande unter dem Titel "Gänsehaut um Mitternacht". So harmlos und jugendfrei wie der an ein Abenteuer der Knickerbocker-Bande erinnernde Titel suggeriert, ist die Verfilmung des Bestsellers von Christopher Pike allerdings beileibe nicht.