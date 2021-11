Die einsame Hilflosigkeit zweier Verunfallter in der Felswand. Das traute Glück zweier Liebender auf der Alm. Durch die Höhen und Tiefen des Lebens wandeln seit gestern wieder "Die Bergretter" (ZDF), auf die serienweise neuen Herausforderungen warten. Diesmal stürzt der harte Konkurrenzkampf einen Wollfabrikanten in die Existenzkrise. Kurz vor dem Abgrund findet er sich in der Felswand mit jenem Beamten wieder, der seine neue rettende Halle nicht genehmigt hat.