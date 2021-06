Die Erotik ist auf der Spitze eines Berges. Wer den Berg überschreitet, erreicht die Pornografie." Dieser bildhafte Vergleich stammt von Just Jaeckin. Jenem Regisseur, der Frankreich heute vor 47 Jahren, am 26. Juni 1974, in Aufruhr versetzte. Mit der Premiere seines Films "Emanuelle", dessen Sexszene im Flugzeug und dessen lesbische Liebesszene in die Filmgeschichte einging.