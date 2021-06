In "Lupin" macht ein eleganter Meisterdieb das als Postkartenidyll inszenierte Paris unsicher. Mit 70 Millionen Zugriffen allein in den ersten vier Wochen avancierte die französische Netflix-Produktion in vielen Ländern zur meistgesehenen Serie des Streamingdienstes. Jetzt ist die zweite Staffel mit "Ziemlich beste Freunde"-Liebling Omar Sy in der Titelrolle als Lupin-Wiedergänger Assane Diop angelaufen.