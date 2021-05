Das Blut, die Schüsse, die Schreie: An all das hat man sich als TV-Zuseher längst gewöhnt und begegnet dem geradezu abgebrüht. Im gestrigen Tatort "Wo ist Mike?" (20.15, ORF 2) gab es jedoch ein Bild, das die Folge aus Nürnberg all jenen, die zuschauen konnten, ins Gedächtnis eingebrannt hat: Das Gesicht das kleinen Mike, umhüllt vom Leichensack. Es war noch brutaler als sein Auffinden durch Kommissarin Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel) im Keller ihrer neuen Liebe.