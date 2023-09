Blick ins Kastl: Voll lieb

ARD Degeto EINSPRUCH, SCHATZ! - EIN FALL VON LIEBE, am Freitag (22.09.23) um 20:15 Uhr und um 01:30 Uhr im ERSTEN. Eva (ChrisTine Urspruch, li.) will die Richterin (Anne Cathrin Buhtz) überzeugen. © ARD Degeto/Thomas Dietze, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im engen inhaltlichen, redaktionellen Zusammenhang mit genannter Degeto-Sendung und bei Nennung "Bild: ARD Degeto/Thomas Dietze" (S2+). ARD Degeto/Programmplanung und Presse, Tel: 069/1509-335, degeto-presse@degeto.de

"Typisch Frau am Steuer“. „Hat die ihre Tage?“ „Sind Sie Kindergärtnerin?“ Eva Schatz (überzeugend gespielt von Christine Urspruch) bekommt in „Einspruch, Schatz“ (heute, 20.15 Uhr, auf ARD) die gesamte Bandbreite an bekannten sexistischen Sagern zu hören. Die Anwältin vertritt in der Komödie eine Adoptivmutter, deren Ehefrau gestorben ist. Die leiblichen Großeltern des Kindes wollen nun das Sorgerecht der kleinen Marie.