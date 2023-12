Blick ins Kastl:  Vielschichtiges Drama "Mein Falke" 

Giovanni: Der Name des jungen Falken erinnert an den legendären freiheitsliebenden Verführer. Die forensische Biologin Inga nimmt sich des gefiederten Problemkinds an. Das Drama "Mein Falke" (heute, ARD) erzählt von einer Frau, die in ihrem – von menschlichen Abgründen und dem Tod bestimmten – Beruf aufgeht. Besonders, seit ihr Mann sie verlassen hat. Schwierig gestaltet sich zudem die Beziehung zu ihrem alleinlebenden Vater.