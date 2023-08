"Österreich war in der NS-Zeit sowohl Täter als auch Opfer.“ 2019 stimmten dieser Aussage in einer Umfrage 68 Prozent zu. Die Journalistin Barbara Necek lässt in der Dokumentation „Nazis, made in Austria“ (zu sehen in der Arte-Mediathek und auf Youtube) an der Täterrolle keinen Zweifel. Vor allem Oberösterreich spielte eine bedeutende und besonders dunkle Rolle.