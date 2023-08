Blick ins Kastl: Dem Diktator und seiner Frau vergeben?

1990 ist in Lobetal in der Nähe von Berlin die Hölle los: Das kurz zuvor in der gerade untergehenden DDR entmachtete Ehepaar Honecker (grandios gespielt von Edgar Selge und Barbara Schnitzler) ist obdachlos. Es findet ausgerechnet bei der Familie eines evangelischen Pastors Unterschlupf, die die beiden aus christlicher Überzeugung nicht abweisen will – und sich bald von einem wütenden Mob bedroht sieht.