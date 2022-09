In Südtirol fährt der Informatiker Pierre Manzano (Moritz Bleibtreu) nach Hause, im Tal schimmern die Lichter von Bozen. In einem Vergnügungspark in Leipzig johlen ein Mann und sein Sohn während einer Achterbahnfahrt. Und die Mitarbeiterin des Innenministeriums (Frauke Michelsen) holt am Berliner Bahnhof ihre beiden Töchter ab. Mit einem Mal ist alles finster. Die Achterbahn steht, und auch Bozen verdunkelt sich. In ganz Europa ist der Strom ausgefallen.