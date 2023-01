Bis(s) zur Rettung

Der Weg ist das Ziel, wusste schon Konfuzius. "Barfuß in Australien" unterwegs sind Kira und Jack im gleichnamigen Drama (gestern, ARD). Weil ihr Freund, ein Aborigine, in der Schule gemobbt wird und die 16-Jährige mit dem Leben ihrer Mutter, einer erfolgreichen Hotelmanagerin, nicht glücklich ist, begeben sie sich auf einen rituellen "Walkabout". Ihnen alsbald in der Wildnis auf den Fersen: Jacks gelassener Vater und Kiras angsterfüllte Mutter.