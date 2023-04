Beste Stieftochter

Prune, 25, freiheitsliebende Stand-up-Komikerin in Paris, verliebt sich in den 47-jährigen Francis. Das Liebesglück scheint perfekt, bis sich herausstellt, dass es da noch jemanden gibt: Alma, sechs Jahre, seine Tochter. Eine kleine Lady mit einem Faible für Napoleons Feldzüge und ihren eigenen gegen "die Neue". "Ziemlich beste Stiefmutter" zu sein, ist kein Kinderspiel. Die gleichnamige Serie, 2021 zur besten französischen gekürt (acht Teile à 20 Minuten), ist in der ARD-TVthek zu sehen.